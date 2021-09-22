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Бокс

Красноярский край до конца года подаст заявку на проведение студенческого ЧМ по боксу

Турнир может пройти в 2022 или 2023 году

КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Заявку на проведение в Красноярске студенческого чемпионата мира (ЧМ) по боксу планируется подать до конца года. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по развитию детско-юношеского бокса Виктор Зубарев.

"Разговор губернатора Красноярского края Александра Усса с генеральным секретарем федерации бокса России Кириллом Щекутьевым завершился тем, что предварительно договорились о проведении ЧМ среди студентов в городе Красноярске в 2022-23 годах. Заявку в этом году будем подавать. Надеюсь, что ЧМ состоится в 2022 году", - сказал Зубарев.

По его словам, школа студенческого бокса в Красноярске - одна из лучших.

В сентябре российский боксер Александр Беспутин, около 10 лет в прошлом выступавший за Красноярский край, в бою с мексиканцем Маурисио Пинтором завоевал пояс WBC Peace (промежуточный титул Всемирного боксерского совета).

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