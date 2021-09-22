Капризов заявил, что счастлив подписать новый контракт с "Миннесотой"

Соглашение Капризова с командой рассчитано на пять лет. Россиянин за это время заработает $45 млн, он стал самым высокооплачиваемым игроком "Миннесоты".

"Я так счастлив, - сказал Капризов. - Это хорошо для меня, хорошо для команды. Сейчас я просто хочу играть в хоккей и быть с моими одноклубниками".

"У нас было много времени, чтобы поговорить и просто обсудить кучу вещей, - заявил генеральный менеджер "Миннесоты" Билл Герин. - Одна вещь, которая определенно звучала правдиво, - что этот парень просто хочет играть в хоккей. Он в восторге от возвращения, мы очень счастливы. Это отличный день лично для Кирилла и для нас как для команды, что он вернулся до начала тренировочного лагеря. Это был долгий процесс, как мы и предполагали, но все отлично".

В прошлом сезоне Капризов, выступая за "Миннесоту", в регулярном чемпионате забросил больше всех шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков (51). Форвард получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ. По окончании сезона-2020/21 истекло его соглашение с "Миннесотой".

В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года. В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов становился чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.