Якубко: Дзюба перестал быть ключевым игроком в сборной России по футболу

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий петербургского "Зенита" Артема Дзюба в данный момент не является ключевым игроком сборной России по футболу, форвард ЦСКА Антон Заболотный вполне может его заменить в атаке. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко.

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения на пост главного тренера сборной Валерия Карпина. Во вторник Дзюба сообщил телеканалу "Матч ТВ", что отказался от приглашения в команду, а позже Карпин объяснил, что, по словам Дзюбы, игрок находится в неоптимальной форме.

"Нет смысла вызывать игрока, который сам чувствует свою неготовность выступать за сборную, - сказал Якубко. - При оптимальном состоянии атака вашей команды может доставить проблемы любому сопернику в группе. И я не считаю, что Дзюба является ключевым игроком. Не говорю, что Заболотный суперфорвард, но он играет в той же манере, что и Дзюба, и команда может спокойно на него играть".

Россияне сыграют в отборочном матче чемпионата мира против словаков 8 октября в Казани. "Думаю, наша команда может хорошо сыграть, и, если посмотреть историю, словаки уже пару раз преподносили сюрприз России. Надеюсь, что так получится и в этом матче", - отметил Якубко.