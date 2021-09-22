Путин: Международная федерация хоккея может всегда рассчитывать на Россию

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин благодарен Международной федерации хоккея на льду за конструктивное взаимодействие. Глава государства заверил, что федерация всегда может рассчитывать на Россию как на надежного партнера.

"Хотел бы поблагодарить международную федерацию за неизменно конструктивное взаимодействие и доверие. Не раз при выборе места проведения чемпионатов вы отдавали предпочтение нашей стране, что для российского общества по-особому ценно и значимо", - сказал Путин в приветственном обращении к участникам проходящего в Санкт-Петербурге полугодового конгресса Международной федерации хоккея на льду, которое опубликовано в среду на сайте Кремля.

"С нетерпением ждем и намеченный на конец 2022 года молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске и 86-й чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2023 году", - отметил президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что "в реализации своих программ и проектов федерация может и в дальнейшем всегда уверенно рассчитывать на Россию как на надежного партнера, своего единомышленника по укреплению позиций хоккея в мире, его масштабной популяризации".