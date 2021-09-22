Путин: в России по праву гордятся традициями и достижениями национальной хоккейной школы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Хоккей входит в число любимых видов спорта россиян, в стране по праву гордятся традициями и достижениями национальной хоккейной школы. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам конгресса Международной федерации хоккея.

"В России этот динамичный, зрелищный и просто красивый вид спорта входит в число наиболее популярных, востребованных и любимых. У нас по праву гордятся славными традициями и достижениями национальной хоккейной школы, нашими выдающимися мастерами, активно и с глубоким пониманием следят за событиями мирового хоккея, с одинаковым энтузиазмом смотрят матчи хоккейных команд и сами играют в хоккей", - отметил Путин.

Президент напомнил, что, по данным за прошлый год, только официально хоккеем занималось в России более 620 тыс. человек, из них около 74 тыс. - молодежь, которая обучается хоккею в специализированных школах.

Глава государства добавил, что рад приветствовать в России участников полугодового конгресса Международной федерации хоккея на льду, который пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 25 сентября.

"С этой авторитетной организацией у нашей страны давние и тесные связи, богатая история успешной реализации многих совместных проектов, и мы хорошо знаем, какие увлеченные своим делом, настоящие профессионалы трудятся в ее совете, комиссиях, группах, сколько сил отдают они развитию хоккея в мире", - заключил Путин.