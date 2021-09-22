Представлен логотип финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Газпром Арена" была открыта в 2017 году. С того момента стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 по пенальти).

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году на стадионе "Лужники" в Москве определился обладатель Кубка УЕФА - итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" (1:1, 6:5 по пенальти). Следующим после Санкт-Петербурга российским городом, который примет матч за клубный трофей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), станет Казань - в столице Татарстана в 2023 году состоится матч за Суперкубок УЕФА.