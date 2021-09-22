Сорокин: к финалу Лиги чемпионов нельзя относиться как к одному матчу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Организаторы финала футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не должны относиться к нему как к одной игре. Об этом журналистам рассказал руководитель организационного комитета решающего матча турнира Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Таким образом, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

"Это третий рабочий визит, группа УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) составляет 30 человек, туда включены все службы. Предстоит два дня плотной работы и на стадионе, и в городе, в ходе которой мы обсудим все вопросы. К финалу нельзя относиться как к одному матчу - это целая череда мероприятий, и без преувеличения можно сказать - весь город будет охвачен настроением Лиги чемпионов. Будет очень много площадок, мероприятий, активностей, и нам предстоят интересные восемь месяцев подготовки", - сказал Сорокин.