Путин назвал исключительным вклад Фазеля в популяризацию хоккея в мире

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что глава Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель, который в сентябре покинет свой пост, внес исключительный вклад в популяризацию хоккея во всем мире. Об этом говорится в обращении российского лидера к участникам конгресса IIHF.

"Особо отмечу работу президента федерации, уважаемого господина Фазеля, с которым мне не раз доводилось общаться лично. В высшей степени ответственный, знающий, энергичный и открытый человек, его отличают не только блестящий талант организатора и огромный опыт, но и искренняя преданность хоккею", - подчеркнул Путин.

Отдавая должное руководителям международной федерации хоккея за всю ее историю, президент сделал акцент на том, что вклад Фазеля в поддержку и продвижение данного вида спорта, "безусловно, исключителен". "Такого подъема, такого интереса к хоккею во всем мире никогда ранее не было", - заявил Путин, который также увлекается этой спортивной игрой.

Он напомнил, что в сентябре Фазель завершит свою работу в организации. "На нынешнем полугодовом конгрессе будет избрано новое руководство, в том числе новый президент. Хотел бы пожелать ему приумножить достижения своих предшественников, приумножить успех и славу мирового хоккея", - отметил президент РФ, пожелав участникам конгресса успехов и плодотворной работы. Он также выразил надежду, что приезд в Санкт-Петербург оставит у них только самые лучшие впечатления.

Фазель руководит IIHF с 1994 года. Выборы президента организации пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября.