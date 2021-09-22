Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге посетят порядка 3,5 тыс. иностранцев

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Таким образом, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

"Это очень современный и технологичный стадион. Когда мы ехали сюда, то были уверены, что он прекрасно подходит для проведения финальных матчей без большого количества каких-то модификаций или изменений, потому что определенный уровень уже достигнут. Есть определенные задачи в плане адаптаций, но у нас прекрасная команда, и часть работ уже сделана", - сказал Гайер.

"Более важно, что мероприятие будет происходить в рамках события и до матча. 3,5 тыс. фанатов приблизительно приедут на очень короткий срок, и все увидят, что в городе очень много возможностей для того, чтобы отдохнуть. Нет сомнений, что всем все понравится", - отметил он.

Руководитель оргкомитета финала Алексей Сорокин подтвердил, что на матче с высокой долей вероятности будет применяться аналог паспорта болельщика Fan-ID. "Эта система хорошо себя зарекомендовала на трех крупных соревнованиях - она позволяет безвизово въезжать в РФ, и, не выступая от имени федеральных ведомств, скажу, что нам бы она существенно облегчила жизнь. Природа финалов такова, что большое количество болельщиков из одной-двух стран внезапно решают поехать в Петербург, нужно всем предоставить максимально облегченный въезд. И Fan-ID это позволяет, мы всерьез на него рассчитываем", - отметил он.

Система Fan-ID применялась во время Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и матчей в Петербурге в рамках чемпионата Европы в нынешнем году.

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