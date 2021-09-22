Информация по заполняемости "Газпром Арены" в октябре появится на следующей неделе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Информация о том, какое количество болельщиков сможет посещать матчи на "Газпром Арене" в октябре, поступит на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

До конца сентября максимальная заполняемость стадиона на домашних играх "Зенита" в чемпионате России и Лиге чемпионов составляет 30% от общей вместимости арены.

"Мы рассчитываем, что заполняемость к финалу Лиги чемпионов будет 100-процентная, хотим, чтобы коронавирус нас покинул, - сказал Пиотровский. - Мы в постоянном взаимодействии с Роспотребнадзором, и на матчах "Зенита" согласована вместимость до 30% до 1 октября. Ждем их рекомендаций в последующих матчах. Это исходит из текущей ситуации, предугадать нельзя, и думаю, к концу этой - началу следующей недели у нас появится ясность на октябрь".

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.