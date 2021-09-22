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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Дополнительные организации привлечены для строительства арены молодежного чемпионата мира

Турнир в Новосибирске и Омске стартует в декабре 2022 года
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дополнительные строительные организации из Новосибирска и Сибирского федерального округа привлечены для увеличения темпов строительства ледовой арены в областном центре к молодежному чемпионату мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

25 августа Чернышенко в ходе рабочей поездки в Новосибирск поручил областным властям ликвидировать отставание в графике строительства арены. Причиной отставания, по сообщению властей, стали последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, и удорожание строительных материалов. При этом уточнялось, что объект построят своевременно, отставание планируют ликвидировать в том числе за счет увеличения числа рабочих на площадке.

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"По итогам посещения объекта заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко субъектом привлечены дополнительные строительные организации города Новосибирска и Сибирского федерального округа для выполнения работ на ледовой арене и увеличения темпов строительства. При поддержке Минстроя России ускорен процесс рассмотрения и выдачи замечаний по проектной документации ФАУ "Главгосэкспертиза России". Организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова", - говорится в сообщении.

По информации правительства Новосибирской области, на данный момент на объекте задействовано около 500 рабочих из Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка и других регионов. "В данный момент начался монтаж стекол на витражных конструкциях, что является важнейшим этапом создания теплового контура спортивного сооружения. Параллельно ведутся другие работы: заливаются лестницы - их на объекте около 30, встраиваются системы вентиляции, водоснабжения и канализации, продолжается монтаж входных групп на территории спорткомплекса. Регион, как и было заявлено ранее, планирует сдать объект в плановый срок", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Молодежный чемпионат мира пройдет с конца декабря 2022 по начало января 2023 года в Новосибирске и Омске.

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