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"ВТБ Кубок Кремля"

Медведев не сыграет на "ВТБ Кубке Кремля", если дойдет до полуфинала в Индиан-Уэллсе

Ранее пресс-служба турнира объявила, что российский теннисист включен в число участников соревнования
Даниил Медведев EPA/PETE MAROVICH
Описание
Даниил Медведев
© EPA/PETE MAROVICH

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев не примет участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, если дойдет до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) - в этом случае выступление в Москве будет нецелесообразным. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Ранее пресс-служба турнира объявила, что Медведев включен в число участников соревнования.

"Если Даня дойдет в Индиан-Уэллсе до полуфинала, то на Кубке Кремля он не сыграет, - сказал Тарпищев. - Просто после этого он попадет в адаптацию, и его выступление в Москве станет нецелесообразным. Просто может повториться ситуация с Олимпиадой в Токио, где он выступил ниже своих возможностей, позже присоединившись к команде и пропустив акклиматизацию".

"Но в Москву на время проведения Кубка Кремля Даня точно приедет. Будет играть или нет - будем смотреть по самочувствию", - добавил Тарпищев.

Кубок Кремля проводится с 1990 года в Москве. В 2019 году турнир выиграл Рублев, в прошлом году он не проводился из-за пандемии коронавируса. Больше всего побед на турнире одержал Евгений Кафельников (5), из отечественных теннисистов на Кубке Кремля побеждали Андрей Черкасов, Александр Волков, Николай Давыденко, Игорь Андреев, Игорь Куницын, Михаил Южный и Карен Хачанов.

Теги
Тарпищев, Шамиль Анвярович"ВТБ Кубок Кремля"Медведев, Даниил Сергеевич
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