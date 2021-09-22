Фетисов: Капризов имеет потенциал, чтобы стать лидером "Миннесоты"

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий Кирилл Капризов после подписания нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" имеет потенциал для того, чтобы в будущем стать лидером своей команды. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок и один раз как тренер) Вячеслав Фетисов.

В ночь на среду было объявлено о подписании Капризовым с "Миннесотой" пятилетнего контракта на сумму $45 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком клуба. В прошлом сезоне Капризов в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 51 очко (27 голов + 24 результативные передачи), а в семи играх плей-офф забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.

"Это нормальная форма - зафиксировать контракт игрока на значительный срок, чтобы он мог думать не о контракте, а об игре, - сказал Фетисов. - Думаю, обстановка и команда помогут ему сосредоточиться на игре, а не на том, как растет его счет в банке. Это предполагает лидерство в команде и в каждом игровом отрезке, в сложных моментах для команды. И в этом есть ресурс у молодого парня - стать лидером, чтобы команда могла рассчитывать на завоевание Кубка Стэнли".

"Когда появляется такой игрок, как Капризов, то это говорит о нацеленности команды на большой успех. Ответственность в плане лидерских позиций должна быть ежедневной, ежеминутной, и это дисциплинирует и нацеливает игрока", - добавил собеседник агентства.

Фетисов надеется, что Капризов сможет получать удовольствие от игры и добиваться максимальных целей. "Похоже, он парень с таким потенциалом - и может забить важный гол, повернуть ход игры и держать ее под контролем. Хочу только пожелать ему удачи, он принял правильное решение", - отметил он.

"Было много разговоров о том, что он не будет подписывать долгосрочный контракт. Думаю, было найдено приемлемое решение - клубы НХЛ просто так не разбрасываются деньгами. Для них важно зафиксировать момент, связанный с лидером, и строить команду для победы - это нормальная практика", - заключил Фетисов.