Новая арена в Петербурге должна принять Кубок Первого канала по хоккею в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Строящаяся в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по хоккею 2023 года арена должна принять Кубок Первого канала в декабре 2022 года. Об этом ТАСС сообщила директор по связям с общественностью арены Ольга Рудакова.

Новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский" будет включать в себя семь этажей, разделенных на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу.

"Осенью 2022 года мы сдаем арену, потом, как предполагают правила сертификации IIHF (Международной федерации хоккея - прим. ТАСС), пройдут тестовые мероприятия. Кубок Первого канала подходит по календарю, наши специалисты сейчас ведут переговоры и, скорее всего, наша арена примет этот турнир. Наша цель - максимально загрузить арену, проводить не менее 160 мероприятий в год", - сказала Рудакова.