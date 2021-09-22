Совет ветеранов биатлона после смерти Привалова возглавил Раменский

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР и России Геннадий Раменский возглавил Совет ветеранов биатлона. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов, возглавлявший совет с момента его создания, скончался в мае на 88-м году жизни.

Совет был сформирован в 2009 году, его основным направлением работы являлось оказание материальной помощи ветеранам биатлона. С уходом предпринимателя Михаила Прохорова с поста президента СБР объединение ветеранов биатлона фактически завершило свою деятельность. Попытка возобновить его работу была предпринята в 2014 году при Александре Кравцове, однако найти финансирование до сих пор не удавалось.

Раменский рассчитывает, что сейчас совету удастся восстановить программу поддержки заслуженных работников спорта и начать работу по сохранению истории отечественного биатлона. "Ближайшее мероприятие намечено на начало октября", - заметил он.