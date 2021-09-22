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НХЛ

Бывший тренер ЦСКА Никитин пожелал Капризову выиграть Кубок Стэнли с "Миннесотой"

Нападающий в ночь на среду подписал новый контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба

ТАСС, 22 сентября. Бывший главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поздравил российского нападающего Кирилла Капризова с продлением контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" и пожелал ему выиграть Кубок Стэнли. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

Капризов подписал соглашение с "Миннесотой" сроком на пять лет на сумму $45 млн. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Ранее Капризов играл в ЦСКА под руководством Никитина.

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"Я уже поздравил Кирилла, желаю ему получать удовольствие от хоккея, приносить пользу команде, как он всегда это делал, ну и выиграть Кубок Стэнли с "Миннесотой", - сказал Никитин. - Разговоры о его возвращении в Россию? Это все останется разговорами. Нет, я думаю, Кирилл был сосредоточен на своей мечте: играть в НХЛ. Это была планомерная работа по контракту, каждый делал свою работу, это нормально", - сказал Никитин.

Капризову 24 года, в 2015 году он был выбран под общим 135-м номером на драфте НХЛ. Выступления в НХЛ он начал в сезоне-2020/21, в регулярном чемпионате забросил больше всех шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков (51). Форвард получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ. В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и ЦСКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина.

С 2018 года Капризов выступает за сборную России. Он стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

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