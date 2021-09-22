Континентальная хоккейная лига запускает продажу NFT-токенов на маркетплейсе Binance

"Цифровые активы КХЛ - не просто отдельные карточки с ценными хоккейными эпизодами, которые можно приобрести на маркетплейсе, но и целая система, в которой можно коллекционировать, продавать и играть, - сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов. - К работе над этим мы приступили еще весной, и главным условием было долгосрочное развитие направления, а не просто продажа отдельных NFT-карточек. Сейчас это полноценный продукт, на одном из предстоящих этапов которого будет запущена игровая механика; надеюсь, она будет оценена по достоинству - как болельщиками, так и цифровой общественностью".

Возможность приобрести первые карточки появится 27 сентября. Получить карточки можно будет посредством покупки Mystery Box. На первом этапе будут представлены 20 уникальных карточек с разным уровнем эксклюзивности. Всего в продажу выйдут 20 тыс. Mystery Box по фиксированной цене $20 BUSD (стейблкоин, обеспеченный долларом США).

Карточки будут нескольких типов: отражающие яркие фрагменты игровых эпизодов, кадры с Матчей звезд КХЛ, детализированные изображения наград и чемпионов. Все карточки будут определены по четырем категориям (бронза, серебро, золото, платина).

"Хоккейные болельщики и крипто-комьюнити очень похожи - это сообщества с живым интересом к динамичным процессам и впечатляющим победам, - отметила исполнительный директор проекта Алина Крот. - Мы решили объединить этих людей в принципиально новой экосистеме, познакомить их с возможностями, которые предоставляет NFT. Сама идея владения уникальным и неповторимым цифровым продуктом с правом использования его в различных механиках сейчас как никогда актуальна, это эксклюзив среди масс-маркета, поэтому закономерно, что люди по всему миру начинают узнавать о нем больше. Благодаря нашей платформе болельщики смогут наблюдать за игрой с позиции комментатора, "отбить пять" хоккеистам при выходе на матч и многое другое".

Формат виртуального актива - невзаимозаменяемый токен (NFT). NFT - это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время существования NFT было продано свыше 5 млн токенов.