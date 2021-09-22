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КХЛ

Хоккейный клуб СКА не успеет переехать на новую арену до чемпионата мира 2023 года

Ледовый дворец будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях
© Ирина Мотова/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА сможет проводить матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой арене после чемпионата мира 2023 года. Об этом журналистам сообщила директор по связям с общественностью арены Ольга Рудакова.

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Новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский" строится к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Ледовый дворец будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу. Сметная стоимость строительства, как сообщила Рудакова, составляет 38 млрд рублей.

"СКА вряд ли успеет поиграть до чемпионата мира [на этой арене], потому что арена сдается осенью 2022 года, затем пройдут тестовые мероприятия IIHF (Международной федерации хоккея - прим. ТАСС)", - сказала Рудакова.

Как сообщила Рудакова ТАСС, среди тестовых мероприятий может быть Кубок Первого канала, который запланирован на декабрь 2022 года.

"Планируем завершение работ под тестовые соревнования в сентябре 2022 года, а в мае 2023 года уже пройдет чемпионат мира", - отметил в беседе с журналистами заместитель генерального директора по строительству ООО "Сфера" Андрей Завьялов.

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