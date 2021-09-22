Российские боксеры на чемпионате мира выступят под флагом Олимпийского комитета России

ТАСС, 22 сентября. Сборная России на предстоящем чемпионате мира по боксу в Сербии будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

Турнир пройдет в Белграде с 24 октября по 6 ноября.

Совет директоров AIBA 21 сентября принял решение, что российские боксеры будут выступать под флагом ОКР. Боксеры и вспомогательный персонал будут представлять Федерацию бокса России, на форме может быть нанесена аббревиатура RBF (Russian Boxing Federation). В случае победы российских боксеров в их честь будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.