Вайсфельд: Капризов с учетом его достижений достоин нынешнего контракта с "Миннесотой"

В ночь на среду 24-летний Капризов подписал с "Миннесотой" пятилетний контракт на сумму $45 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком команды. В прошлом сезоне Капризов в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 51 очко (27 голов + 24 результативные передачи), а в семи играх плей-офф забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий Кирилл Капризов своей игрой заслужил крупный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота". Такое мнение ТАСС высказал бывший генменеджер "Салавата Юлаева", за который в свое время выступал игрок, Леонид Вайсфельд.

"На Капризова как на лидера команды смотрят последние лет пять на разных уровнях, поэтому он к этому привык. Он все-таки олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и "Колдер трофи" (приз лучшему новичку сезона - прим. ТАСС), установил мыслимые и немыслимые рекорды среди новичков во франшизе, - сказал Вайсфельд. - Это уникальный игрок, возможно, лучший в мире или один из лучших в мире в своем возрасте. Он такой суммы достоин, столько стоит на рынке".

В регулярном чемпионате НХЛ Капризов забросил больше всех шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков (51). В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года. В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.