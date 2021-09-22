Центр паралимпийской подготовки на Урале отправит несколько спортсменов на Игры в Пекине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" планирует отправить несколько спортсменов на зимние Паралимпийские игры в Пекине в 2022 году. Еще один спортсмен центра готовится в Сурдлимпийским играм следующего года, сообщил ТАСС директор учреждения Олег Кульков.

"Сегодня стало сложнее выдерживать ту конкуренцию, которая появилась в адаптивном спорте, но мы ее выдерживаем, и последние Паралимпийские игры это подтвердили. Планы? Впереди у нас Паралимпийские игры зимние в Пекине, у нас уже есть кандидаты, я надеюсь, что они станут участниками. Также впереди у нас, в мае, в Бразилии Сурдлимпийские игры, тоже у нас готовится спортсмен к этому", - сказал он.

На Паралимпиаде в Токио спортсмены, представляющие уральский центр подготовки, успешно показали себя, например, велогонщик Михаил Асташов завоевал две золотые медали. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт уточнил ТАСС, что в ближайшее время с паралимпийцами встретится губернатор региона Евгений Куйвашев, который рассмотрит вопросы поддержки спортсменов.

Кульков добавил, что количество занимающихся в центре растет, адаптивный спорт в Свердловской области развивается. В 2021 году центру паралимпийской подготовки в Екатеринбурге исполняется 30 лет.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.