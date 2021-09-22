Капризову дали зарплату суперзвезды. Российский хоккеист подписал контракт с "Миннесотой"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Капризов заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота". Нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком своей команды, он заработает $45 млн за пять лет.

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О подписании соглашения объявили в ночь на среду по московскому времени, менее чем за сутки до открытия тренировочного лагеря клуба, сезон стартует 12 октября. "Я так счастлив, - приводит слова Капризова пресс-служба "Миннесоты". - Это хорошо для меня, хорошо для команды. Сейчас я просто хочу играть в хоккей и быть с моими одноклубниками". С "Миннесотой", выбравшей Капризова в пятом раунде драфта 2015 года под 135-м номером, форвард заключил двухлетний контракт новичка в июле 2020 года, первый год соглашения был засчитан как отработанный, хоть россиянин и не сыграл ни одного матча. Дебютным в НХЛ стал прошлый сезон. Проведя 55 игр, он стал лучшим в "Уайлд" по заброшенным шайбам (27), набранным очкам (51), средней результативности (0,93 очка) и голам в овертаймах (2). Также Капризов стал лучшим среди всех новичков лиги по голам, очкам, голам в большинстве (8) и броскам по воротам (157), в итоге получив "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку лиги. "Капризов уже привык быть лидером" Летом Капризов по истечении контракта с "Миннесотой" получил статус ограниченно свободного агента, но договориться о новом соглашении удалось лишь перед началом подготовки к новому сезону. Генменеджер клуба Билл Герин неоднократно отмечал, что переговоры с агентом и игроком идут не так гладко, как хотелось бы "Миннесоте".