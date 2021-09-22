Капризову дали зарплату суперзвезды. Российский хоккеист подписал контракт с "Миннесотой"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Капризов заключил новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота". Нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком своей команды, он заработает $45 млн за пять лет.
О подписании соглашения объявили в ночь на среду по московскому времени, менее чем за сутки до открытия тренировочного лагеря клуба, сезон стартует 12 октября. "Я так счастлив, - приводит слова Капризова пресс-служба "Миннесоты". - Это хорошо для меня, хорошо для команды. Сейчас я просто хочу играть в хоккей и быть с моими одноклубниками".
С "Миннесотой", выбравшей Капризова в пятом раунде драфта 2015 года под 135-м номером, форвард заключил двухлетний контракт новичка в июле 2020 года, первый год соглашения был засчитан как отработанный, хоть россиянин и не сыграл ни одного матча.
Дебютным в НХЛ стал прошлый сезон. Проведя 55 игр, он стал лучшим в "Уайлд" по заброшенным шайбам (27), набранным очкам (51), средней результативности (0,93 очка) и голам в овертаймах (2). Также Капризов стал лучшим среди всех новичков лиги по голам, очкам, голам в большинстве (8) и броскам по воротам (157), в итоге получив "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку лиги.
"Капризов уже привык быть лидером"
Летом Капризов по истечении контракта с "Миннесотой" получил статус ограниченно свободного агента, но договориться о новом соглашении удалось лишь перед началом подготовки к новому сезону. Генменеджер клуба Билл Герин неоднократно отмечал, что переговоры с агентом и игроком идут не так гладко, как хотелось бы "Миннесоте".
"У нас было много времени, чтобы поговорить и просто обсудить много вещей, - сказал Герин после подписания соглашения. - Одна вещь, которая определенно звучала правдиво, - этот парень просто хочет играть в хоккей. Он в восторге от возвращения, мы очень счастливы. Это отличный день лично для Кирилла и для нас как команды, что он вернулся до начала тренировочного лагеря. Это был долгий процесс, как мы и предполагали, но все отлично".
В России Капризов дважды подряд (2019-2020) был лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ в составе ЦСКА. С молодежной сборной России становился серебряным (2016) и бронзовым (2017) призером чемпионата мира и лучшим форвардом мирового первенства - 2017. Капризов стал автором победного гола в финале Олимпиады в ворота сборной Германии в овертайме и выиграл бронзу чемпионата мира 2019 года.
Россиянин утвердится в качестве лидера "Миннесоты", считает двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок и один раз как тренер) Вячеслав Фетисов.
"Это нормальная форма - зафиксировать контракт игрока на значительный срок, чтобы он мог думать не о контракте, а об игре, - сказал Фетисов. - Думаю, обстановка и команда помогут ему сосредоточиться на игре, а не на том, как растет его счет в банке. Это предполагает лидерство в команде и на каждом игровом отрезке, в сложных моментах для команды. И в этом есть ресурс у молодого парня - стать лидером, чтобы команда могла рассчитывать на завоевание Кубка Стэнли".
Капризов достоин столь внушительной суммы контракта, считает бывший генменеджер "Салавата Юлаева", где форвард играл до перехода в ЦСКА, Леонид Вайсфельд. "На Капризова как на лидера команды смотрят последние лет пять на разных уровнях, поэтому он к этому привык. Он все-таки олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и "Колдер трофи", установил мыслимые и немыслимые рекорды среди новичков во франшизе. Это уникальный игрок, возможно, лучший в мире или один из лучших в мире в своем возрасте. Он такой суммы достоин, столько стоит на рынке", - отметил он.