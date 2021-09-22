Российский боец Царукян сломал два ребра в поединке UFC

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российский боец Арман Царукян сломал два ребра в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"У Армана перелом двух ребер. При подготовке был ушиб, в бою случился перелом", - сказал собеседник агентства.

Царукян победил нокаутом в первом раунде Кристоса Гиагоса в минувшие выходные. Позднее австралийский боец Дэн Хукер вызвал его на поединок, который запланирован на 26 сентября на турнире UFC 266. Соперник Хукера, представляющий Германию Насрат Хакпараст, не успевает сделать визу и, скорее всего, не прилетит на бой.

Царукян и Хукер неоднократно вызывали друг друга на поединок.