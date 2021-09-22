Щитов: спортивный акселератор в Москве станет поддержкой для бизнеса и частных инициатив

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Павел Степанов/. Создание спортивного акселератора в Москве отвечает запросам отрасли и станет поддержкой для бизнеса и частных инициатив, связанных со спортом. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

В среду Департамент спорта города Москвы провел встречу представителей государственных структур, образовательных учреждений, бизнеса и СМИ, посвященную разработке предложений по развитию городской спортивной среды. В частности, обсуждалось создание спортивного акселератора - социального института поддержки стартапов.

"Я верю, что это состоится, может получиться уникальный проект Департамента спорта города Москвы в партнерстве с другими органами власти столицы. Наша комиссия думы по безопасности, спорту и молодежной политике тоже будет одним из его участников. Мы являемся точкой сбора для многих общественных организаций, которые в думу обращаются с просьбами о поддержке, приходят на прием с частными инициативами, предприниматели приходят в комиссию, пытаясь понять, на какие городские меры поддержки они могут рассчитывать. Поэтому и возникла идея, что нам нужна единая площадка в формате акселератора для спортивных проектов и организаций, как для бизнеса, так и для НКО, которым нужна поддержка", - сказал Щитов.

"Сегодня мы озвучили запрос, который есть у отрасли, департамент спорта заинтересован в этом, коллеги подтвердили готовность проект двигать, и я абсолютно убежден, что такой акселератор в городе появится. Есть большая программа мер поддержки для общественных организаций по линии комитета общественных связей и молодежной политики. Мы сегодня говорили, что спортивные НКО очень активны с точки зрения участия в разных грантовых конкурсах правительства Москвы, поэтому здесь мы готовы в спортивный акселератор собирать заявки, проекты, идеи от общественного сектора, помогать им развиваться и расти. Подобных запросов и от общественных организаций, и от представителей бизнеса в области спорта, и от частных лиц с инициативами очень много, поэтому в городе обязательно откроем такую площадку в формате спортивного акселератора, чтобы люди, которые задаются вопросом "А что мне делать с моей идеей в области спорта?" - знали, что им нужно идти к нам, а мы им поможем и научим, как от идеи перейти к реализации", - добавил Щитов.

Щитов отметил, что акселераторы могут помочь спортивным проектам развиваться и выходить на международный уровень. "Пока преждевременно говорить о конкретных сроках и организационно-правовой форме, важно, что сегодня все участники пришли к мнению, что эта идея должна быть реализована, в ней есть потребность, а самое главное, есть смежные программы разных департаментов и институтов поддержки, куда мы могли бы отбирать проекты, их доращивать и передавать дальше для реализации. Прошедшие через спортивный акселератор бизнес-команды могли бы найти дальнейшую поддержку со стороны департамента предпринимательства, проекты с экспортным потенциалом могут получить продвижение на международные рынки через акселератор в Сколково. Отдельные проекты можно пилотировать, например, совместно с департаментом образования и науки, в частности в сфере развития школьного спорта", - сказал Щитов.

"Наша задача - создать единый хаб, который будет аккумулировать проекты, отсматривать и оценивать перспективные, помогать им развиваться, а дальше мы будем готовить их для участия в грантовых конкурсах, презентовать их инвестиционным фондам, помогать получить конкретный инструментарий для будущего роста. Мы уже наметили первые шаги и запланировали следующие встречи с разными структурами правительства Москвы, чтобы перейти от поддержки идеи спортивного акселератора к ее реализации. В рамках обсуждения проекта бюджета города Москвы наша комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике будет поддерживать увеличение расходов на московский спорт, на городские программы в сфере развития физической культуры и спорта, в том числе чтобы идея городского спортивного акселератора была воплощена на высочайшем организационном и содержательном уровне", - заключил Щитов.