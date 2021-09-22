Двукратный бронзовый призер Олимпиад в метании молота Юри Тамм умер в Эстонии

ТАЛЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпийский игр в метании молота, мастер спорта СССР Юри Тамм умер в Эстонии в возрасте 64 лет. Об этом сообщила в среду газета Postimees.

Тамм стал бронзовым призером Олимпийских игр в Москве в 1980 году и в Сеуле в 1988 году. Он также завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в 1987 году. В мае 1980 года Тамм установил мировой рекорд, метнув молот на 80,46 метра, однако через несколько минут после этого Юрий Седых вернул себя звание мирового рекордсмена, метнув свой снаряд на 80,64 метра.

С 1999 по 2011 год Тамм являлся депутатом Рийгикогу (парламента) от Социал-демократической партии, с 2004 по 2008 год был вице-президентом Эстонского олимпийского комитета.