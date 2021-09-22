"Чайка" из третьего по силе дивизиона сыграет в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 22 сентября. Футбольный клуб "Чайка" из Ростовской области со счетом 1:0 победил "Ростов" в матче второго тура группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча проходила на "Ростов-Арене" и началась с минуты молчания, посвященной жертвам стрельбы в университете в Перми 20 сентября.

Мяч забил Иван Олейников (22-я минута). Команда из села Песчанокопское, выступающая в Футбольной национальной лиге - 2 (ФНЛ-2), вышла в 1/8 кубка страны. В первом туре подопечные Сергея Ташуева обыграли московское "Торпедо" (1:0), выступающее в Футбольной национальной лиге - 1 (ФНЛ-1). В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет "Торпедо".

"Чайка" пока является единственным представителем ФНЛ-2 в 1/8 финала, команда присоединилась к пяти клубам Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) - петербургскому "Зениту", московскому "Локомотиву", московскому "Спартаку", казанскому "Рубину" и "Сочи", которые автоматически квалифицировались в 1/8 финала, так как заняли первые пять мест в прошлом сезоне РПЛ.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проводят на выезде, клубы ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала. От РПЛ выступают ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Химки", "Ростов", "Краснодар", "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", "Арсенал" (Тула), "Крылья Советов", "Ахмат" (Грозный) и "Нижний Новгород".

Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом (девять побед в кубке). ЦСКА побеждал семь раз, "Зенит" - четыре, "Спартак" - три, "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" ("Ахмат") и "Тосно" - по одному.