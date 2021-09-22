Российский боец Копылов рассказал, почему два года не выступал в UFC

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российский боец Роман Копылов не дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на протяжении двух лет из-за коронавируса и ограничений на перелеты. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее стало известно, что Копылов проведет поединок против соотечественника Альберта Дураева на турнире UFC 267 30 октября в Абу-Даби.

"Сначала был коронавирус, мой тест и тест моего тренера Александра Сидорина дали положительные результаты, - сказал Копылов. - Потом не было возможности вылететь. Ну а потом не смог вылететь в США, чтобы продлить визу. Когда появилась возможность подраться в Абу-Даби, я сразу же согласился".

Копылов дебютировал в UFC в 2019 году, проиграв Карлу Роберсону. После этого у него трижды отменялись поединки.