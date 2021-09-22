"Йокерит" одержал восьмую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 22 сентября. Хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:2 победил в гостях нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая прошла в присутствии 1 000 зрителей, началась с минуты молчания, посвященной жертвам стрельбы в университете в Перми 20 сентября.

В составе "Торпедо" заброшенными шайбами отметились Кенни Агостино (4-я минута) и Егор Мартынов (49). У "Йокерита" отличились Петтери Линдбом (18), Джон Норман (47), Брайан О'Нилл (60) и Ииро Пакаринен (60).

"Йокерит" одержал восьмую победу подряд, "Торпедо" потерпело четвертое поражение кряду. Клуб из Хельсинки располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков, "Торпедо" располагается на 10-й строчке с 7 очками в активе.

В следующем матче "Йокерит" примет "Сочи" 25 сентября, "Торпедо" в этот же день дома встретится с московским "Динамо".

В других матчах дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл новосибирскую "Сибирь" (3:1), екатеринбургский "Автомобилист" дома разгромил минское "Динамо" (7:3), ярославский "Локомотив" на своем льду уступил подольскому "Витязю" (2:3).