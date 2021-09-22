"Йокерит" одержал восьмую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 22 сентября. Хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:2 победил в гостях нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая прошла в присутствии 1 000 зрителей, началась с минуты молчания, посвященной жертвам стрельбы в университете в Перми 20 сентября.
В составе "Торпедо" заброшенными шайбами отметились Кенни Агостино (4-я минута) и Егор Мартынов (49). У "Йокерита" отличились Петтери Линдбом (18), Джон Норман (47), Брайан О'Нилл (60) и Ииро Пакаринен (60).
"Йокерит" одержал восьмую победу подряд, "Торпедо" потерпело четвертое поражение кряду. Клуб из Хельсинки располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков, "Торпедо" располагается на 10-й строчке с 7 очками в активе.
В следующем матче "Йокерит" примет "Сочи" 25 сентября, "Торпедо" в этот же день дома встретится с московским "Динамо".
В других матчах дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл новосибирскую "Сибирь" (3:1), екатеринбургский "Автомобилист" дома разгромил минское "Динамо" (7:3), ярославский "Локомотив" на своем льду уступил подольскому "Витязю" (2:3).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|10
|5
|1
|2
|0
|0
|2
|34-27
|16
|2
|Динамо М
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|33-13
|14
|3
|ЦСКА
|9
|4
|3
|0
|0
|0
|2
|25-21
|14
|4
|СКА
|8
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|29-15
|12
|5
|Спартак
|9
|4
|1
|0
|0
|0
|4
|21-19
|10
|6
|Динамо Мн
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|23-20
|8
|7
|Сочи
|9
|2
|1
|0
|2
|0
|4
|17-20
|8
|8
|Витязь
|9
|2
|0
|0
|1
|3
|3
|26-31
|8
|9
|Локомотив
|9
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|21-25
|7
|10
|Торпедо
|9
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|21-28
|7
|11
|Северсталь
|8
|2
|1
|0
|1
|0
|4
|16-21
|7
|12
|Динамо Р
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|18-31
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|9
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|39-20
|16
|2
|Салават Юлаев
|8
|7
|0
|0
|0
|0
|1
|30-10
|14
|3
|Трактор
|8
|4
|1
|1
|0
|1
|1
|26-19
|13
|4
|Автомобилист
|9
|4
|0
|1
|0
|1
|3
|29-26
|11
|5
|Ак Барс
|9
|3
|1
|1
|0
|1
|3
|18-18
|11
|6
|Авангард
|8
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|26-21
|10
|7
|Нефтехимик
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|20-20
|8
|8
|Барыс
|8
|2
|0
|0
|1
|1
|4
|17-24
|6
|9
|Сибирь
|8
|2
|0
|0
|0
|1
|5
|15-23
|5
|10
|Адмирал
|8
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|18-35
|5
|11
|Куньлунь
|9
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|21-37
|4
|12
|Амур
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|6
|13-32
|3