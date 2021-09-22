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КХЛ

"Йокерит" одержал восьмую победу подряд в КХЛ

Финский клуб в гостях обыграл "Торпедо" со счетом 4:2
Хоккеисты "Йокерита" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Йокерита"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:2 победил в гостях нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая прошла в присутствии 1 000 зрителей, началась с минуты молчания, посвященной жертвам стрельбы в университете в Перми 20 сентября.

В составе "Торпедо" заброшенными шайбами отметились Кенни Агостино (4-я минута) и Егор Мартынов (49). У "Йокерита" отличились Петтери Линдбом (18), Джон Норман (47), Брайан О'Нилл (60) и Ииро Пакаринен (60).

"Йокерит" одержал восьмую победу подряд, "Торпедо" потерпело четвертое поражение кряду. Клуб из Хельсинки располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков, "Торпедо" располагается на 10-й строчке с 7 очками в активе.

В следующем матче "Йокерит" примет "Сочи" 25 сентября, "Торпедо" в этот же день дома встретится с московским "Динамо".

В других матчах дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл новосибирскую "Сибирь" (3:1), екатеринбургский "Автомобилист" дома разгромил минское "Динамо" (7:3), ярославский "Локомотив" на своем льду уступил подольскому "Витязю" (2:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1051200234-2716
2Динамо М770000033-1314
3ЦСКА943000225-2114
4СКА850100229-1512
5Спартак941000421-1910
6Динамо Мн840000423-208
7Сочи921020417-208
8Витязь920013326-318
9Локомотив930010521-257
10Торпедо930010521-287
11Северсталь821010416-217
12Динамо Р930000618-316
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург971000139-2016
2Салават Юлаев870000130-1014
3Трактор841101126-1913
4Автомобилист940101329-2611
5Ак Барс931101318-1811
6Авангард831100326-2110
7Нефтехимик840000420-208
8Барыс820011417-246
9Сибирь820001515-235
10Адмирал810012418-355
11Куньлунь910100721-374
12Амур810001613-323

 

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