"Шахтер" обыграл киевское "Динамо" и стал обладателем Суперкубка Украины по футболу

ТАСС, 22 сентября. Донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 победил киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины по футболу. Встреча состоялась на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Голами отметились Лассина Траоре (30-я, 54-я минуты) и Алан Патрик (61).

"Динамо" является действующим чемпионом и обладателем Кубка Украины, "Шахтер" занял в прошлом сезоне второе место в первенстве страны.

"Шахтер" стал обладателем Суперкубка Украины в девятый раз, догнав по количеству титулов "Динамо". "Шахтер" побеждал в 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2017 годах, "Динамо" - в 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019 и 2020 годах. Только эти команды выигрывали Суперкубок Украины, они разыгрывали его между собой в 13-й раз. Помимо "Динамо" и "Шахтера", в матче за суперкубок играли полтавская "Ворскла" (2009), симферопольская "Таврия" (2010), донецкий "Металлург" (2012) и одесский "Черноморец" (2013).

Розыгрыш Суперкубка Украины проводится с 2004 года.