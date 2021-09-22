Головин заявил, что готов играть за "Монако" 90 минут

ТАСС, 22 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин готов играть за команду 90 минут. Комментарий футболиста приводит "Спорт-Экспресс".

В среду "Монако" победил "Сент-Этьен" в рамках седьмого тура чемпионата Франции со счетом 3:1, Головин вышел на поле в перерыве и не отличился результативными действиями.

"Монако" нужна была сегодня победа и три очка, - сказал Головин. - Тем более соперник больше тайма играл в меньшинстве. Понятно, что в такой ситуации речь могла идти только о победе, другой задачи быть не могло. Хорошо, что мы смогли дважды забить во втором тайме. Легко ли было входить в такую игру? Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы, это получилось сделать, значит, все нормально. Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна, хотя, конечно, готов играть все 90 минут".

Головину 25 лет, он является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого выступал с 2015 по 2018 год, проведя 113 матчей, забив в них 13 голов и отдав 11 результативных передач, в 2016 году стал чемпионом страны. В "Монако" он выступает с 2018 года, за это время он провел 101 игру, забив 15 мячей и отдав 19 голевых передач.

"Монако" располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 8 очков. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с Клермоном 26 сентября.