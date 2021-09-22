"Манчестер Юнайтед" без Роналду проиграл "Вест Хэму" и вылетел из Кубка английской лиги

ТАСС, 22 сентября. Лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" со счетом 1:0 победил "Манчестер Юнайтед" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе "Олд Трафорд" в Манчестере.

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Мяч забил Мануэль Лансини (9-я минута). На 69-й минуте встречи на поле вышел хорватский полузащитник "Вест Хэма" Никола Влашич, перешедший в команду из московского ЦСКА в августе. В заявке "Манчестер Юнайтед" отсутствовал португальский нападающий Криштиану Роналду.

"Вест Хэм" вышел в 1/8 финала Кубка лиги, соперник лондонского клуба будет определен в результате жеребьевки.

Команды встречались 19 сентября в рамках пятого тура Английской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Манчестера.

Розыгрыш Кубка английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба их четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получает право участия в Лиге Европы в следующем сезоне. Рекордсменами по победам являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз). Действующим победителем является "Манчестер Сити".