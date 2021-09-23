Стоун: Дадонов хорошо дополнит клуб НХЛ "Вегас"

ТАСС, 23 сентября. Российский форвард Евгений Дадонов станет хорошим дополнением для клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас". Такое мнение высказал канадский форвард команды Марк Стоун, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.
Дадонов стал игроком "Вегаса" в июле 2021 года в результате обмена с "Оттавой". "В нем много скорости, но главное его качество в том, что он забивает голы. Я знаю, что прошлый сезон был для него не самым лучшим, но вместе с тем, как мне кажется, для сотни парней в лиге минувший чемпионат получился чем-то вроде годового отпуска", - сказал Стоун.
"Я видел почти каждый его гол, который он забивал за "Флориду", и это меня очень вдохновляло. Я думаю, он гордится той ролью, которую играет в большинстве, и гордится тем, что помогает своим партнерам по команде. Люди вокруг говорят, что ему необходимо играть с хорошими игроками, но кому не обязательно играть рядом с хорошими игроками, чтобы добиться успеха? Дадонов - это парень, который очень хорошо дополнит нашу команду", - добавил канадец.
Дадонову 32 года, в сезоне-2020/21 он сыграл 55 матчей, забросил 13 шайб и отдал 7 результативных передач. Ранее нападающий выступал за клуб НХЛ "Флорида", клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Донбасс" и СКА, в составе которого дважды становился победителем Кубка Гагарина (2015, 2017). В составе сборной России Дадонов выиграл чемпионат мира в 2014 году.