Стоун: Дадонов хорошо дополнит клуб НХЛ "Вегас"

Дадонов стал игроком "Вегаса" в июле 2021 года в результате обмена с "Оттавой". "В нем много скорости, но главное его качество в том, что он забивает голы. Я знаю, что прошлый сезон был для него не самым лучшим, но вместе с тем, как мне кажется, для сотни парней в лиге минувший чемпионат получился чем-то вроде годового отпуска", - сказал Стоун.

"Я видел почти каждый его гол, который он забивал за "Флориду", и это меня очень вдохновляло. Я думаю, он гордится той ролью, которую играет в большинстве, и гордится тем, что помогает своим партнерам по команде. Люди вокруг говорят, что ему необходимо играть с хорошими игроками, но кому не обязательно играть рядом с хорошими игроками, чтобы добиться успеха? Дадонов - это парень, который очень хорошо дополнит нашу команду", - добавил канадец.

Дадонову 32 года, в сезоне-2020/21 он сыграл 55 матчей, забросил 13 шайб и отдал 7 результативных передач. Ранее нападающий выступал за клуб НХЛ "Флорида", клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Донбасс" и СКА, в составе которого дважды становился победителем Кубка Гагарина (2015, 2017). В составе сборной России Дадонов выиграл чемпионат мира в 2014 году.