Гонщик Мазепин призвал поддерживать детей с ДЦП

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин призвал поддерживать детей с ДЦП. Об этом он рассказал на пресс-конференции в преддверии старта ВТБ Гран-при России.

На пресс-конференции российский гонщик представил друга Макара, у которого диагностирован церебральный паралич.

"У Макара церебральный паралич, но это не помешало ему быть более активным, чем я, - сказал Мазепин. - В "Формуле-1" запустили инициативу We race as one, и мы бы хотели ее распространить, чтобы и в России поддерживали детей с ДЦП. Мы поможем Макару и таким детям реализовать возможности".

Гран-при России пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.