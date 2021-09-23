Матыцин: в России создана жесткая система борьбы с допингом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В мониторинговой группе Совета Европы отметили, что в России создана жесткая система борьбы с допингом. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Мониторинговая группа по оценке выполнения Российской Федерацией положений конвенции Совета Европы против применения допинга работала в Москве с 21 по 23 сентября. В рамках визита мониторинговая группа провела заседания и встречи с руководством Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и всероссийских спортивных федераций.

"Вся программа выполнена, были проведены встречи в Минспорте, Олимпийском комитете России, Паралимпийском комитете России и РУСАДА. Благодарны за конструктивный диалог. Видим основной целью продолжить работу по противодействию допингу. Было отмечено, что в России создана жесткая система по противодействию допингу", - сказал Матыцин.

"Мы разработали концепцию регионального взаимодействия по противодействию допингу. Было заявлено, что Россия против коллективной ответственности. Но мы уважаем то решение, которое принял CAS (Спортивный арбитражный суд - прим. ТАСС). Ситуация с восстановлением РУСАДА также идет согласно графику", - добавил министр спорта РФ.

РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в декабре 2020 года, что стало основанием для принятия двухлетних санкций в отношении российского спорта. Перед РУСАДА было поставлено несколько условий восстановления. РУСАДА в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.