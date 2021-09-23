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Допинг в спорте

Мониторинговая группа по антидопингу Совета Европы представит отчет по России в декабре

Глава группы Михаил Петру выразил надежду на улучшение ситуации по борьбе с допингом в России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая группа по оценке выполнения Россией положений конвенции Совета Европы против применения допинга к декабрю намерена представить отчет по итогам трехдневного визита в РФ. Об этом журналистам сообщил глава мониторинговой группы по антидопингу Совета Европы Михаил Петру.

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Мониторинговая группа работала в Москве с 21 по 23 сентября. В рамках визита группа провела заседания и встречи с руководством Министерства спорта РФ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и всероссийских спортивных федераций.

"Сейчас мы подготовим отчет по результатам визита и рекомендации для ваших руководящих органов, - сказал Петру. - Надеемся, что ситуация по борьбе с допингом улучшится. В декабре мы представим результаты нашего визита и рекомендации на заседании мониторинговой группы. И потом, если отчет утвердят, он будет опубликован".

"Я благодарен министру спорта Олегу Матыцину за его открытость, за его очень сильную приверженность борьбе с допингом", - добавил Петру.

Теги
ДопингМатыцин, Олег Васильевич
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