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Допинг в спорте

Мониторинговая группа Совета Европы отметила антидопинговую работу Минспорта

В ближайшее время группа подготовит рекомендации относительно отдельных направлений, которые помогут сделать работу в области антидопинга еще более эффективной

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая группа по оценке выполнения Российской Федерацией положений Конвенции Совета Европы против применения допинга отметила открытость и приверженность Министерства спорта России в борьбе с допингом. Об этом говорится в совместном заявлении группы и Минспорта, которое приводит пресс-служба ведомства.

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Мониторинговая группа работала в Москве с 21 по 23 сентября. В рамках визита группа провела заседания и встречи с руководством Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и всероссийских спортивных федераций.

"Мониторинговая группа отдельно позитивно отмечает проявленный открытый подход и приверженность Минспорта России бороться с допингом в спорте в стране. Российская Федерация соблюдает положения конвенции Совета Европы как государство - участник конвенции. Министерство спорта Российской Федерации проводит централизованную и комплексную работу по искоренению допинга в спорте", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "по итогам прошедших встреч будут подготовлены рекомендации относительно отдельных направлений, которые помогут сделать работу в области антидопинга еще более эффективной".

РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в декабре 2020 года, что стало основанием для принятия двухлетних санкций в отношении российского спорта. Перед РУСАДА было поставлено несколько условий восстановления. РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

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