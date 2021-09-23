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Сборные по футболу

УЕФА удвоил призовой фонд женского чемпионата Европы

Общая сумма призовых составит €16 млн

ТАСС, 23 сентября. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил увеличение призового фонда женского чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Женский чемпионат Европы пройдет в 2022 году в Англии. Согласно решению, 16 команд разделят призовой фонд суммой €16 млн. На европейском первенстве 2017 года в Нидерландах сумма призовых составила €8 млн.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин проводится раз в четыре года, в 2017 году победу одержала сборная Нидерландов, чаще всех на турнире побеждали футболистки из Германии (8). В прошлом году турнир не состоялся и был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.

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