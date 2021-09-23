Олимпийский чемпион по борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг

ТАСС, 23 сентября. Россиянин Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года. Он дисквалифицирован за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). В феврале 2020 года глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что допинг-проба Махова, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат на гормон роста.

На Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале Таймазов победил Модзманашвили. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.

Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), становился серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером мировых первенств. Дважды завоевывал бронзовые награды мировых чемпионатов по греко-римской борьбе (2014, 2015).

Также за нарушение антидопинговых правил дисквалифицированы выступающая в академической гребле Полина Смоленская (4 года), бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Геннадий Муратов (4 года), тхэквондист Дмитрий Закрепин (2 года), регбистка Диана Магомедова (2 года) и велогонщица Карина Касенова (2 года).