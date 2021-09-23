Вышедшая из декрета биатлонистка Кристина Резцова рассчитывает попасть на Олимпиаду

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Призер чемпионата Европы по биатлону Кристина Резцова рассчитывает попасть на Олимпийские игры в Пекине несмотря на то, что только недавно возобновила тренировки после рождения дочери. Об этом она рассказала ТАСС после индивидуальной гонки на летнем чемпионате России, в которой она заняла пятое место.

Резцова родила ребенка в феврале, тренировки возобновила в мае.

"Все лето я, можно сказать, тренировалась одна. Приезжал папа [тренер Леонид Резцов] - помогал по стрельбе. Что дальше? Пока живу сегодняшним днем. Если скажут, что меня берут в команду, то я с удовольствием поработаю в ее составе - это шанс поехать на международные старты".

"В нашей жизни нет ничего невозможного, поэтому, конечно, я не исключаю попадания на Олимпиаду, очень хотелось бы", - подчеркнула она.

Резцова отметила, что с тренировками ей также помогали личный тренер Михаил Мякишев и муж. Об уходе в декрет она объявила ровно год назад, во время чемпионата России по летнему биатлону, который также проходил в Тюмени. "Когда я была здесь в прошлом году, то у меня не было мыслей о следующем сезоне, я жила сегодняшним днем. После рождения дочки я начала потихоньку кататься, и тогда пришло осознание, что я готова начать тренироваться, что можно попробовать вернуться", - рассказала спортсменка.

"Сейчас конкретных целей не было, просто хотела отработать то, что недоработала до рождения дочки - летом стала работать над нюансами, которых мне раньше не хватало. Посмотрим, к чему это приведет. Сегодня я довольна тем, какую работу я проделала летом", - сказала Резцова.