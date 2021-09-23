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Допинг в спорте

В РУСАДА заявили, что борец Махов не смог объяснить, как допинг попал в его организм

Спортсмен первоначально сообщил, что запрещенная субстанция попала в его организм путем приема медицинских препаратов по назначению врача, но не смог это подтвердить позднее
Билял Махов EPA/PAUL BUCK
Описание
Билял Махов
© EPA/PAUL BUCK

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов не смог документально объяснить дисциплинарному антидопинговому комитету (ДАК), как запрещенная субстанция попала в его организм, поэтому был дисквалифицирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Срок дисквалификации 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года. Он дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). В феврале 2020 года глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что допинг-проба Махова, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат на гормон роста.

"Спортсмен первоначально сообщил, что запрещенная субстанция попала в его организм путем приема медицинских препаратов по назначению врача, когда он проходил лечение за границей, - заметил собеседник ТАСС. - Но никаких медицинских документов, подтверждающих такие назначения, и даже названий препаратов спортсмен не представил. Поэтому ДАК сделал вывод о том, что спортсмен не смог объяснить, как запрещенная субстанция попала в его организм".

На Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале Таймазов победил Модзманашвили. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.

Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), становился серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером мировых первенств. Дважды завоевывал бронзовые награды мировых чемпионатов по греко-римской борьбе (2014, 2015).

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