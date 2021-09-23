"Газпром Арена" готова принять матч Кубка Первого канала по хоккею

Хоккейный клуб СКА не успеет переехать на новую арену до чемпионата мира 2023 года

Стадион, являющийся домашней ареной петербургского "Зенита" и имеющий возможность проводить соревнования под крышей, принимал два года подряд матчи хоккейных команд, включая встречи в рамках Кубка Первого канала. В декабре 2018 года на арене был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей в России на игре между сборными России и Финляндии (71 381 зритель). В следующем году там также проходил матч сборных России и Финляндии, а в рамках Континентальной хоккейной лиги СКА и ЦСКА провели две встречи в 2018 и 2019 годах.

"Газпром Арена" располагает всеми техническими и операционными возможностями для проведения вынесенного матча Кубка Первого канала по хоккею. Например, зимой 2018 года на нашем стадионе успешно прошли два хоккейных матча. Так "Газпром Арена" подтвердила статус многофункционального спортивного сооружения", - сказал Литвинов.

"Сейчас в календаре нашего стадиона на декабрь имеется окно для проведения подобного матча. Мы готовы принять матч Кубка Первого канала в случае предметной заинтересованности со стороны организаторов хоккейного турнира", - добавил он.

"Газпром Арена" вмещает 64,2 тыс. зрителей, а для проведения хоккейных игр организаторы увеличивали вместимость.