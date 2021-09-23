Терюшков: футболисты "Химок" недооценили соперника в матче Кубка России

В среду "Химки" на выезде проиграли "Саранску" в первом матче группового этапа Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти со счетом 7:6 сильнее оказалась команда из Саранска. Групповой этап кубка страны проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проводят на выезде, клубы ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала.

"Состав у нас был такой, мы основных ребят берегли, конечно, в голове матч с "Локомотивом" в субботу, - сказал Терюшков. - Поехали так аккуратно играть, сыграли, конечно, чуть хуже, чем хотели. Здесь вопрос в том, что нужно выигрывать следующую игру и все".

"Нет, наверное, нельзя говорить, что "Химки" больше сконцентрированы на чемпионате, просто игра такая у нас. Наверное, недооценили, расслабились, получили то, что получили. Конечно, для нас в данный момент приоритетом является чемпионат, игра с "Локомотивом", думали, что малой кровью отделаемся, свою игру возьмем. Радует, что соревнование ровное, команда даже ФНЛ-2 может дать бой команде премьер-лиги, но ничего страшного, приедем в Калининград ("Химки" сыграют против "Балтики" 27 октября - прим. ТАСС) с другим настроем, чтобы выходить уже дальше".

В другом матче среду команда из Московской области "Знамя" (Ногинск) уступила на своем поле самарским "Крылья Советов" со счетом 0:10. "Я всегда говорю, что "Крылья Советов" мне импонируют, нравятся, потому что там собраны молодые и талантливые ребята, которых мы увидим в ближайшее время и в сборной, - отметил Терюшков. - Это касается и [Сергея] Пиняева, на которого мы были акцентированы, чтобы себе забрать, и [Ивана] Сергеева, и [Антона] Зиньковского, и [Максима] Глушенкова, который за нас выступал. Я думаю, что "Крылья Советов" будут еще прогрессировать, с этой командой будет очень тяжело играть, что они демонстрируют своей игрой, поэтому я не удивлен подобным результатом, там должны были свою игру на 100% дать".

Финал Кубка России состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив".