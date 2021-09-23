Главный тренер "Химок" Черевченко восстановится после болезни к игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Игорь Черевченко восстановится от болезни к матчу девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Ранее Черевченко сообщил газете "Спорт-Экспресс", что он покинул стадион перед матчем с "Уфой" из-за поднявшейся температуры. Позже Терюшков сообщил ТАСС, что все тесты тренера на коронавирус показали отрицательный результат. Во время болезни Черевченко "Химки" в матчах восьмого тура РПЛ против "Уфы" (2:3) и группового этапа Бетсити Кубка России против "Саранска" (1:1, 6:7 - по пенальти) возглавлял Валерий Климов.

"К "Локомотиву" он 100% будет готов, будет на поле возглавлять команду, - сказал Терюшков. - Положительная динамика есть, выздоравливает, вопросов нет. Мог бы и в Саранск полететь, но решили поберечь тренера. Как раз сконцентрироваться на игре с "Локомотивом".

В субботу "Химки" на своем поле примут "Локомотив". Встреча начнется в 14:00 мск. "Химки" с шестью очками после восьми игр занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники располагаются на третьей позиции, набрав 16 очков.