УЕФА утвердил новую систему солидарных выплат в клубных соревнованиях

ТАСС, 23 сентября. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расширенную модель солидарных выплат для клубов, не участвующих в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Новая система призвана обеспечить большую финансовую солидарность среди большего количества клубов в период с 2021 по 2024 год.

Согласно новой системе, будет увеличена доля всех ассоциаций, не входящих в первую пятерку рейтинга УЕФА (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция), и сокращена доля пяти ведущих ассоциаций. Планируется сокращение разрыва между ассоциациями с клубами и без клубов в групповом этапе Лиги чемпионов, уменьшение веса рыночных долей и распределение средств на основе новых спортивных принципов.

Выплаты клубам, не участвующим в еврокубках, в размере 4% будут дополнены 30% доходов от клубных турниров УЕФА от суммы свыше €3,5 млн при условии максимального порога в €35 млн. Отмечается, что в результате изменений для клубов будет доступно €175 млн, тогда как в период с 2018 по 2021 год было доступно €130 млн.