Борец Махов не завершит карьеру и хочет выступить на Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов не планирует завершать карьеру, несмотря на дисквалификацию. Об этом ТАСС заявил представитель Махова Тигран Аванян.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее дисквалифицировало Махова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается от 27 января 2020 года.
"Касаемо карьеры - у него такое состояние здоровья, что не тренироваться он не может, это ему жизненно необходимо, и для себя форму он будет поддерживать, - сказал Аванян. - И он не сторонник радикальных выражений, поэтому, как мне кажется, таких заявлений он делать не будет. 27 января 2020 года начинается его четырехлетняя дисквалификация, заканчивается - 26 января 2024 года, а значит, конечно, маловероятно, но он может даже при необходимости поучаствовать в отборе на Игры в Париже".
"До 13 января 2020 года ни одной претензии со стороны антидопинговых служб к нему нет, и ни один из его результатов не аннулирован. Олимпиада, чемпионаты мира по вольной и греко-римской борьбе, чемпионаты Европы, Кубки мира - все эти медали остаются за Билялом", - добавил собеседник агентства.
Махов является олимпийским чемпионом 2012 года.