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Допинг в спорте

Борец Махов не завершит карьеру и хочет выступить на Олимпиаде в Париже

В четверг было объявлено о дисквалификации россиянина на четыре года за нарушение антидопинговых правил
Билял Махов EPA/SERGEI ILNITSKY
Описание
Билял Махов
© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов не планирует завершать карьеру, несмотря на дисквалификацию. Об этом ТАСС заявил представитель Махова Тигран Аванян.

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее дисквалифицировало Махова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается от 27 января 2020 года.

"Касаемо карьеры - у него такое состояние здоровья, что не тренироваться он не может, это ему жизненно необходимо, и для себя форму он будет поддерживать, - сказал Аванян. - И он не сторонник радикальных выражений, поэтому, как мне кажется, таких заявлений он делать не будет. 27 января 2020 года начинается его четырехлетняя дисквалификация, заканчивается - 26 января 2024 года, а значит, конечно, маловероятно, но он может даже при необходимости поучаствовать в отборе на Игры в Париже".

"До 13 января 2020 года ни одной претензии со стороны антидопинговых служб к нему нет, и ни один из его результатов не аннулирован. Олимпиада, чемпионаты мира по вольной и греко-римской борьбе, чемпионаты Европы, Кубки мира - все эти медали остаются за Билялом", - добавил собеседник агентства.

Махов является олимпийским чемпионом 2012 года.

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Допинг
Допинг в спорте
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