Чемпион России по тхэквондо Закрепин дисквалифицирован за употребление каннабиноидов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Победитель чемпионата России 2015 года по тхэквондо Дмитрий Закрепин дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на два года за употребление каннабиноидов. Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

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27-летний Закрепин дисквалифицирован с 9 июня 2021 года. В его допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция - карбокси-ТНС (метаболит тетрагидроканнабинола).

Закрепин с 2012 по 2016 год входил в состав сборной России, в его активе есть также серебро чемпионата России 2011 года и четыре бронзовые медали национальных чемпионатов 2008, 2012, 2013 и 2016 годов.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в середине сентября на своем заседании в Стамбуле одобрил решение экспертно-консультативной группы рассмотреть в 2022 году статус каннабиноидов в списке запрещенных препаратов.