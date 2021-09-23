Борец Махов не планирует оспаривать дисквалификацию за допинг

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов не планирует оспаривать четырехлетнюю дисквалификацию. Об этом ТАСС заявил представитель спортсмена Тигран Аванян.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее дисквалифицировало Махова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается от 27 января 2020 года. Махов перенес операцию на спине и не указал препараты, использованные для восстановления, в качестве терапевтического исключения.
"Оспаривать, вероятно, не будет. Он понимает, что допустил ошибку, когда после прилета из Германии не заявил препарат в число терапевтических исключений", - сказал собеседник агентства.