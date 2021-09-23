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Допинг в спорте

Борец Махов не планирует оспаривать дисквалификацию за допинг

Россиянин не указал препараты, использованные для восстановления, в качестве терапевтического исключения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов не планирует оспаривать четырехлетнюю дисквалификацию. Об этом ТАСС заявил представитель спортсмена Тигран Аванян.

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее дисквалифицировало Махова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается от 27 января 2020 года. Махов перенес операцию на спине и не указал препараты, использованные для восстановления, в качестве терапевтического исключения.

"Оспаривать, вероятно, не будет. Он понимает, что допустил ошибку, когда после прилета из Германии не заявил препарат в число терапевтических исключений", - сказал собеседник агентства.

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