Кондратюк идет пятым после короткой программы на турнире в Германии

ТАСС, 23 сентября. Российский фигурист Марк Кондратюк идет на пятой строчке после короткой программы на турнире Nebelhorn Trophy. Соревнования проходят в Германии.

За свой прокат 18-летний спортсмен получил 81,48 балла, первым идет американец Винсент Чжоу (97,35), второе место у Адама Сяо Хим Фа из Франции (89,23), третье - у австралийца Брендана Керри (85,89).

Попав в семерку сильнейших среди участников отбора на Олимпийские игры по итогам двух программ, Кондратюк подтвердит право российской команды на три лицензии в мужском одиночном катании на Играх в Пекине. В других видах у российских фигуристов уже есть по три квоты.

Кондратюку 18 лет, он является мастером спорта России, бронзовым призером чемпионата страны.

Турнир завершится 25 сентября, произвольную программу мужчины представят в пятницу. Олимпийские игры пройдут в феврале.