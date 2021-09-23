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Фигурное катание

Кондратюк идет пятым после короткой программы на турнире в Германии

Первым идет американец Винсент Чжоу
Марк Кондратюк Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Марк Кондратюк
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 23 сентября. Российский фигурист Марк Кондратюк идет на пятой строчке после короткой программы на турнире Nebelhorn Trophy. Соревнования проходят в Германии.

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За свой прокат 18-летний спортсмен получил 81,48 балла, первым идет американец Винсент Чжоу (97,35), второе место у Адама Сяо Хим Фа из Франции (89,23), третье - у австралийца Брендана Керри (85,89).

Попав в семерку сильнейших среди участников отбора на Олимпийские игры по итогам двух программ, Кондратюк подтвердит право российской команды на три лицензии в мужском одиночном катании на Играх в Пекине. В других видах у российских фигуристов уже есть по три квоты.

Кондратюку 18 лет, он является мастером спорта России, бронзовым призером чемпионата страны.

Турнир завершится 25 сентября, произвольную программу мужчины представят в пятницу. Олимпийские игры пройдут в феврале.

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Фигурное катание
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