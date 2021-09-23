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КХЛ

Конькобежец Скобрев может продолжить тренерскую карьеру в хоккейном "Барысе"

После завершения карьеры олимпийский призер начал работать тренером по физподготовке в московском хоккейном клубе "Динамо"
Иван Скобрев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Иван Скобрев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпиады-2010 по конькобежному спорту Иван Скобрев может занять пост тренера по физической подготовке казахстанского клуба "Барыс", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом Скобрев сообщил ТАСС.

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На Играх в канадском Ванкувере Скобрев выиграл серебро на дистанции 10 000 метров и бронзу - на пятикилометровке. В его активе есть также победа на чемпионате мира - 2011 в классическом многоборье и европейском первенстве того же года в Италии. В ноябре 2016 года после завершения карьеры в конькобежном спорте Скобрев начал работать тренером по физподготовке в московском хоккейном клубе "Динамо".

"Работу в московском "Динамо" я прекратил еще в апреле после того, как завершился мой контракт. Сейчас я рассматриваю вариант продолжения своей тренерской карьеры в "Барысе", мы близки к соглашению. Я думаю, что завтра стоит ждать официального сообщения от пресс-службы этого клуба", - сказал Скобрев.

"Барыс" в настоящее время занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 6 очков в восьми матчах.

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