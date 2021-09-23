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Бокс

До 1 тыс. зрителей планируют допустить на женский чемпионат России по боксу в Челябинске

Турнир пройдет в ноябре

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Поединки чемпионата России по боксу среди женщин во Дворце спорта "Юность" в Челябинске разрешено посещать до 1 тыс. зрителей. Такое ограничение будет соответствовать антикоронавирусным мерам, установленным в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

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"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Челябинской области позволяет проводить спортивные мероприятия с количеством участников до 1 тысячи человек с соблюдением требований Роспотребнадзора. На текущий момент прорабатывается допуск именно такого числа зрителей на чемпионат России по боксу среди женщин", - сказала собеседница агентства.

Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинске во второй раз, ранее турнир проходил здесь в 2010 году. В соревнованиях примут участие около 300 спортсменок. Соревнования планировалось провести в конце августа, однако из-за эпидобстановки с коронавирусом их перенесли на ноябрь.

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